Минцифры заявило, что не предлагало разрешить использование пиратского ПО

Минцифры РФ не поддерживает идею об освобождении от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения. Ведомство не вносило подобных предложений, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что на фоне ухода из России Microsoft, IBM и Oracle власти задумались о легализации пиратства. Как писал «Коммерсантъ», эта мера прописана в «Плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», который составили 2 марта.

По мнению экспертов, эта мера может помочь, но эффект от неё будет кратковременным, поскольку почти всё программное обеспечение сейчас реализуется по подписке, а это значит, что к последним его версиям доступа у россиян не будет.