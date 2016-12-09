Министр из Науру, приехавший в Москву на конференцию, умер в отеле

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Министр транспорта государства Науру Довийго Валдон Станлей умер в одном из отелей в Москве в четверг, 8 декабря. Об этом пишет портал regnum.ru.

Как сообщается, иностранец приехал в Россию для того, чтобы принять участие в конференции министров транспорта экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). Известно, что мужчина страдал сахарным диабетом и почечной недостаточностью.

Ему стало плохо в четверг, 8 декабря. Сотрудники отеля вызвали ему скорую помощь, но врачи не успели спасти его.

Науру - карликовое государство на одноимённом коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21,3 км² и населением 10 261 человек (2015[3]). Независимость провозглашена в 1968 году. Остров Науру находится в 42 км к югу от экватора. Ближайший остров Банаба находится в 288 км к востоку и относится к республике Кирибати. Науру является самой маленькой независимой республикой на Земле, самым маленьким островным государством, самым маленьким государством за пределами Европы и единственной в мире республикой без официальной столицы.

