Министр Васильева займется "импортозамещением" слов в русском языке

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на международном Ливадийском форуме в Ялте заявила, что вопросами защиты русского языка займется вновь созданное Министерство просвещения под руководством министра Ольги Васильевой, пишет "Парламентская газета".

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"Мы предложили вписать в функционал нового министерства вопросы защиты русского языка и, исходя из этого, выстраивать политику Минпросвещения", - пояснила Матвиенко.

Она подчеркнула, что "это логично, чтобы такими вопросами занималось не несколько ведомств, а одно министерство, которое будет координировать такую работу".

"Иначе мы получим ситуацию, когда "у семи нянек дитя без глазу", - добавила Матвиенко.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что новое министерство также сможет заняться "импортозамещением" слов: "Наш язык засоряется очень сильно, и мы не замечаем этого. Поэтому очистка родной речи от иностранных заимствований - серьезный вызов, который сегодня стоит перед Минпросвещения".