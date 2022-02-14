Минкульт остановил обсуждение закона о сохранении духовных ценностей

Минкультуры приостановило рассмотрение законопроекта “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ опубликовали в январе, а приостановление его рассмотрения связано с тем, что авторам поступил ряд мнений и пожеланий, которые они должны учесть.

Проект проходил рассмотрение на двух площадках, и большинство экспертов поддержали его, однако в культурной среде инициатива вызвала негодование. Более 30 известных российских кинематографистов, среди которых Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и другие, выступили против принятия проекта.

В Минкульте отметили, что неоднозначная реакция указывает на необходимость поиска других подходов к реализации проекта.