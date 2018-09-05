Минкульт запретил показывать фильм о культуре "Похищенные сокровища Европы"

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму "Похищенные сокровища Европы", сообщает РБК.

Документальный фильм рассказывает о произведениях искусства, вывезенных в годы Второй мировой войны в нацистскую Германию. Картина производства Италии, Франции и Германии. Мировая премьера состоялась 13 марта 2018 года.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила прокатная компания CinemaEmotion: "С глубоким сожалением сообщаем, что Министерство культуры Российской Федерации отказало в выдаче прокатного удостоверения на музейное шоу "Похищенные сокровища Европы", которое компания "Невафильм" планировала выпустить 6 сентября 2018 года к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны".

Причины отказа станут известны в течение двух недель, сообщила компания и пообещала рассказать о них.

Информацию об отказе в выдаче прокатного удостоверения прокомментировал гендиректор кинокомпании "Невафильм" и председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в своем Facebook.

"Рано или поздно это должно было бы случиться! Вот же ирония: Минкульт не разрешил прокат фильма о культуре... Очевидная мечта минкульта "заклеить стикерами" всю нашу историю... О времена, а нравы...", - написал Березин.