Минобороны опубликовало видео авиаудара по террористам в Сирии

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Российское оборонное ведомство разместило в Сети видеозаписи удара ВКС РФ по боевикам "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет ТАСС.

По боевикам нанесли удары четыре российских самолета. Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех террористов по сборке ударных беспилотников и склад со взрывчаткой для них. Другие два истребителя Су-35С взорвали склад переносных зенитных ракетных комплексов.

В МО РФ отметили, что удары наносились лишь по выявленным и подтвержденным объектам боевиков, которые находились вдали от населенных пунктов.