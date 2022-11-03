Минобороны подтвердило возвращение из украинского плена 107 военных

107 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«3 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, освобождённые военные будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.

«Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили там.

Напомним, что ранее об обмене заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Предыдущий обмен пленными прошёл 29 октября. Как сообщали в Минобороны РФ, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих.