Минобороны рассказало о новом "Ратнике" и очках с системой "свой — чужой"

В перспективную боевую экипировку "Ратник" третьего поколения предусмотрена интеграция портативных роботизированных комплексов и БЛА для повышения осведомленностей подразделений Сухопутных войск на поле боя, сообщает Минобороны России.

"Ратник" является российской боевой экипировкой военнослужащего, которая также именуется "комплектом солдата будущего". "Ратник" — часть общего проекта повышения качества отдельно взятого солдата на поле боя за счет использования новейших научных достижений в области навигации, мониторинга психофизиологического состояния солдата, систем ночного видения, а также использования новых материалов в изготовлении брони и тканей одежды. Система является комплексом современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов.

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Отмечается, что разрабатываемые комплексы будут изготовлены из сверхлегких и прочных материалов, а повысить физвозможности военнослужащих поможет включение в комплекты экипировки экзоскелетов.

В настоящее время уже разработан и изготовлен электронный модуль для оценки функционального состояния военнослужащего. С помощью него можно регистрировать физиологические параметры организма в режиме реального времени. Например, частоту сердечных сокращений и дыхания, пульсовые характеристики сосудистой системы, артериального давления и прочее. Апробация модуля будет проведена в ближайшее время.

Подразделения, которые оснастят боевой экипировкой 3-го поколения, будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач, в числе которых интеграция в разведывательно-огневые контуры.

Также боевую экипировку оснастят индивидуальными системами распознавания "свой — чужой". Об этом "Интерфаксу" рассказал генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

"Дело новое, такой функционал в индивидуальной боевой экипировке появится впервые, поэтому и вопросов возникает много", — заметил Баков. По его словам, на данный момент уточняются требования к системе у заказчика.

Он подчеркнул, что у системы "свой — чужой" будет несколько возможных алгоритмов, разработкой которых сейчас заняты специалисты предприятия. При этом речь идет не только о технических характеристиках, но и об условиях применения, возможности радиоэлектронной борьбы с противником и других факторах.

Кроме того, для нового поколения боевой экипировки доработают "умные очки", которые станут одним из ключевых ее элементов. Все работы осуществляются без срывов, подчеркнул Баков, и в плановом режиме.

Благодаря системе "свой — чужой" можно распознавать цели и минимизировать вероятность "дружеского огня". Похожие системы нашли применение в авиации, их также могут разработать для бронетехники.