Минобороны РФ обвинило США в создании помех в уничтожении боевиков ИГ

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Большинство сближений самолетов РФ и США в районе долины реки Евфрат в Сирии были связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ). Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

В качестве примера он рассказал об инциденте 23 ноября в воздухе над западным берегом реки Евфрат, когда истребитель F-22 ВВС США активно мешал паре штурмовиков Су-25 ВКС РФ выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ в пригороде города Меядин. Американский самолет отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой, добавил Конашенков.

При этом, по словам генерал-майора, "после появления рядом российского многофункционального сверхманевренного истребителя Су-35С американский истребитель прекратил опасные маневры и поспешил удалиться в воздушное пространство Ирака".

Конашенков добавил, что США по этому и многим иным инцидентам в небе Сирии не нашли ответов для командования РФ на авиабазе "Хмеймим".

В российском военном ведомстве рекомендуют Штатам сосредоточиться на уничтожении боевиков ИГ в Ираке.

"Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования Вооруженных сил (ВС) США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГ в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе", - добавил Конашенков.

Так в Минобороны отреагировали на заявления представителей Пентагона в интервью New York Times и каналу CNN о том, что ВКС РФ якобы допускают опасные сближения с самолетами США в Сирии, заходя, по словам представителя Центрального командования ВС Штатов Дамиена Пикарта, "в наше воздушное пространство к востоку от реки Евфрат".

Агентство напоминает, что 6 декабря российский Генштаб сообщил о полном освобождении Сирии от боевиков. Все бандформирования ИГ уничтожены, говорится в сообщении.