Минобороны РФ опровергло обвинения в "ошибочной бомбардировке"

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Минобороны РФ официально прокомментировало заявление командующего американскими войсками генерала Стивена Таунсенда об "ошибочной бомбардировке" ВКС РФ позиций "сирийской арабской коалиции", которая находится под контролем Соединенных Штатов, пишет "Российская газета".

По словам Таунсенда, инцидент произошел 28 февраля рядом с сирийским городом Манбидж. На телеконференции в среду, 1 марта, он сообщил, что было сделано несколько звонков по каналу, который используется для предотвращения инцидентов, после чего россияне признали ошибку и прекратили бомбардировку.

В российском военном ведомстве заявили, что 28 февраля действительно взаимодействовали с американскими коллегами по ситуации вокруг Манбиджа, но речь шла именно о предотвращении ошибок.

В Минобороны РФ подчеркнули, что представитель ВВС США выразил беспокойство, что самолеты РФ и САР при выполнении боевых задач против террористов южнее города Менбидж могут непреднамеренно атаковать подконтрольные США вооруженные формирования.

Офицер США передал координаты "поддерживаемых Штатами боевиков "оппозиционных сил", и в результате ни российские, ни сирийские самолеты ни разу не нанесли удар по обозначенным районам, заверили в ведомстве.

"РГ" подчеркивает, что в пресс-релизе взаимодействие командования ВКС РФ на авиабазе "Хмеймим" и ВВС США названо эффективным.