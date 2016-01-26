Минобороны РФ опубликовало видео вылета бомбардировщика Ту-22М3 в Сирию
Бомбардировщики вылетали с территории России, они преодолели более двух тысяч километров. Во время вылета они атаковали ИГ
Министерство обороны РФ выложило в YouTube ролик, демонстрирующий боевой вылет российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
"РИА Новости" добавляет, что во время вылета военные атаковали позиции "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии в окрестностях Дейр-эз-Зор. Бомбардировщики вылетали с территории России, а дальность их полета превысила две тысячи километров, уточняет агентство.
По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала-лейтенанта Сергя Рудского, с 22 по 24 января Ту-22М3 уже совершили 18 боевых вылетов по позициям террористов.
Фото: скриншот YouTube