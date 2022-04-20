Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Задачи пуска выполнены в полном объёме. Подтверждены расчётные характеристики на всех этапах её полёта. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — отметили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что это первый пуск в программе государственных испытаний. Проведённые испытания позволили «оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений», заложенных при её создании. Ожидается, что после опробирования «Сармат» поступит на вооружение РВСН — ими оснастят головной полк в Ужурском ракетном соединении под Красноярском.

Президент России Владимир Путин поздравил с успешным запуском «Сармата», отметив, что это большое событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии.

«Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет. Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших ВС, надёжно обеспечит безопасность от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране», — заявил он.