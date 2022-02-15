Минобороны уводит войска, которыми западные СМИ пугали Украину, на места дислокации

Российские войска, которые принимали участие в учениях на территории Белоруссии, возвращаются к местам дислокации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения Южного и Западного военных округов, которые уже выполнили поставленные задачи, грузят технику на железнодорожные составы. Вскоре они отправятся к местам постоянной дислокации.

Отдельные подразделения будут возвращаться своим ходом.

Напомним, во время проведения учений зарубежные СМИ стали распространять информацию о том, что Россия и Белоруссия готовятся к вторжению на территорию Украины. Несмотря на то, что российская сторона опровергала все слухи, некоторые издания и телеканалы даже называли конкретную дату начала военных действий — 16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти заявления введением на территории страны нового праздника — Дня единения.