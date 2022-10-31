Минобороны заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации

Все мероприятия в рамках частичной мобилизации, а также подготовка и вручение повесток прекращены. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Минобороны РФ.

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», — сообщили в ведомстве.

Дальнейшая работа военкоматов по комплектованию ВС РФ будет организована лишь в виде приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Все мероприятия частичной мобилизации завершены, а соответствующие доклады должны предоставить до 1 ноября.

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Общество Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России

Напомним, что 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность.

28 октября Шойгу доложил президенту о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По его словам, сейчас 218 тысяч человек проходят подготовку. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек