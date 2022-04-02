Минобрнауки попросило российские вузы перенести контент с YouTube до 4 апреля

Минобрнауки РФ разослало вузам письмо с просьбой до 4 апреля перенести свой контент с YouTube на российские платформы VK. Video и Rutube. Как сообщает ТАСС, документ разместили на сайте Юго-Западного государственного университета.

Обращение к образовательным организациям поступило от департамента координации информационной и просветительской деятельности. С чем именно связана просьба перенести контент — не уточняется.

Напомним, что ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить какие-либо ограничения на видеохостинге YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов. Ведомство на 1 апреля насчитало порядка 60 актов цензуры в отношении российских СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.

«После начала специальной военной операции на Украине Google и принадлежащий ей видеохостинг YouTube ведут ярко выраженную антироссийскую политику, демонстративно блокируя каналы общероссийских телеканалов, а также независимых изданий», — подчеркнули в пресс-службе.