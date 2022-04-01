Минпромторг может освободить российские компании от обязательной выдачи кассовых чеков

Минпромторг и ФНС обсуждают возможность освобождения торговых сетей от обязательной выдачи кассовых чеков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга.

В обращении сказано, что если цены на чековую ленту останутся на прежнем уровне, то компании ежегодно могут нести убытки в размере около 30 млрд рублей. Больше всего от этого пострадают продуктовые магазины, поскольку нагрузка на них самая большая.

Замглавы министерства добавил, что сейчас компании уже имеют запас чековой ленты на год, а также продолжают искать новых поставщиков, в том числе и за границей. Ретейлеры уже вышли на контакт с производителями из Китая.

В ФНС отметили, что отказ от обязательной выдачи чеков может привести к несправедливой конкуренции.