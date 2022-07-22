Минпромторг поддержал идею о передаче продуктов с истекающим сроком годности малоимущим

В Минпромторге поддержали идею развития фудшеринга — передачи еды с истекающим сроком годности малоимущим. Об этом сообщают «Известия».

В министерстве отметили, что если торговые сети будут передавать нуждающимся продовольствие с истекающим сроком годности, то это позволит поддержать малоимущих, а также спасет около миллиона тонн продовольствия.

Отмечается, что речь идет только о продуктах, пригодных к употреблению.

Представители Минпромторга также отметили, что для реализации инициативы необходимо обсудить ее с ФНС.

В частности эту операцию необходимо освободить от НДС, поскольку сейчас ритейлеру выгоднее утилизировать товар, который подходит к окончанию срока годности.