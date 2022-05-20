Минпромторг предложил россиянам новое название для McDonald's в России

Минпромторг России предложил подписчикам выбрать новое название для сети ресторанов быстрого питания, которые откроются на базе ушедшего из страны McDonald's. Пост на эту тему опубликовали в телеграм-канале ведомства.

«Как будет называться новая сеть? Название для российского фастфуда ещё не придумано. И мы с радостью послушаем ваши предложения!» — пишет Минпромторг.

Россияне уже начали предлагать свои варианты. Часто пользователи обыгрывают приставку «Мак»: «МакРос», «Наш Мак», «Маковецкий», «СмакЪ».

Встречаются среди предложенных и патриотические варианты: «Гудбай Америка», «РосПечь», «РосАппетит», «Ростести».

Находятся люди, которые придумывают другие названия: «Жар-птица», «Нафаня», «Бургерная купца Говора», «Кулинария» и т.д.

Ранее сообщалось, что McDonald's в России купит сибирский бизнесмен Александр Говор. После того как сделка будет завершена, под его контроль перейдут более 700 точек общепита по всей стране. Благодаря этой покупке «Макдоналдсы» в России смогут продолжить работу.

О том, кто такой Александр Говор, что известно о покупке McDonald's и что теперь будет с ресторанами, — в материале amic.ru.