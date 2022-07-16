Минпромторг рассмотрит возможность отмены НДС на социально значимые продукты

Минпромторг рассмотрит возможность снижения НДС на социально значимые продукты. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

«Снижение НДС — это всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ритейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах пяти-десяти процентов», — цитирует Евтухова РИА Новости.