Минпромторг рассмотрит возможность отмены НДС на социально значимые продукты

В министерстве отметили, что крупные ритейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары

16 июля 2022, 13:22, Илья Звягинцев

Минпромторг рассмотрит возможность снижения НДС на социально значимые продукты. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

«Снижение НДС — это всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ритейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах пяти-десяти процентов», — цитирует Евтухова РИА Новости.

Он призвал проанализировать сложившуюся ситуацию и предпринять необходимые шаги.

Совместно Минэкономразвития и Минфином Минпромторг рассмотрит целесообразность данного шага.

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