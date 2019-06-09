Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах

Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Общество Васильева ответила на предложение отказаться от шестидневки в школах

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских школах могут появиться уроки семейных ценностей.

"Минпросвещения России рассматривает актуальные для российского образования инициативы в установленном порядке. На текущий момент нововведения, касающиеся внедрения новых предметов, не планируются", – отметили в ведомстве.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что школы вправе решать вопрос обучения детей в пятидневную или шестидневную учебные недели, но углубленное изучение предметов возможно только при шестидневке.

Васильева подчеркнула, что родители и законные представители учеников имеют право выбирать школы с пятидневной учебной неделей.