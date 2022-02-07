Минпросвещения проверит увольнение учительницы из-за стихов репрессированных поэтов

Минпросвещения РФ детально проверит скандальную ситуацию с учительницей Серафимой Сапрыкиной из Санкт-Петербурга, об увольнении которой из-за стихов репрессированных поэтов писали СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пишут “Известия”, глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал восстановить в правах Сапрыкину, попросив административных работников “более чутко” относиться к учителям.

“У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать “дубину” по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми”, — сказал Кравцов.

Ранее педагог Серафима Сапрыкина рассказала в своих социальных сетях, что администрация гимназии № 168 в Санкт-Петербурге попросила её написать заявление об увольнении. Это произошло после того, как она читала детям стихи Александра Введенского и Даниила Хармса, репрессированных в СССР.

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Общество В Санкт-Петербурге учителя уволили за чтение стихов репрессированных поэтов

По её словам, руководство учебного заведения назвало поэтов “врагами народа“, а на слова учителя о том, что их реабилитировали, директор школы заявил, что “в то время реабилитировали всех подряд”.

Педагог добавила, что ей пригрозили увольнением по статье, несмотря на то, что тему урока она согласовывала с завучем. Петербуржские чиновники заявили, что урок был посвящён Дню героев, а преподаватель без предупреждения изменила тему.