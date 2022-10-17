Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp для школьных чатов

Минпросвещения России запретило учителям и родителям использовать WhatsApp в образовательном процессе или на рабочих местах, сообщает «Коммерсант».

«Ведомство потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах. Помимо WhatsApp и Viber, рекомендовали отказаться от Skype и Google Drive», — отмечает издание.

В министерстве порекомендовали перейти на использование «VK Мессенджера».

В Минпросвещения подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, при этом подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и её компонентами.

Ранее организацию Meta*, которой принадлежит WhatsApp, внесли в список террористов и экстремистов.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.