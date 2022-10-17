Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp для школьных чатов
Педагогам и родителям учеников порекомендовали перейти на использование «VK Мессенджера»
Минпросвещения России запретило учителям и родителям использовать WhatsApp в образовательном процессе или на рабочих местах, сообщает «Коммерсант».
«Ведомство потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах. Помимо WhatsApp и Viber, рекомендовали отказаться от Skype и Google Drive», — отмечает издание.
В министерстве порекомендовали перейти на использование «VK Мессенджера».
В Минпросвещения подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, при этом подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и её компонентами.
Ранее организацию Meta*, которой принадлежит WhatsApp, внесли в список террористов и экстремистов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.