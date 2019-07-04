Минсельхоз объяснил, как хочет регулировать сбор грибов и ягод

В России планируют регулировать деятельность по сбору, переработке и продаже дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекарственных растений, а также березового сока.

Контролем займется Минсельхоз. В ведомстве подчеркнули, что не собираются накладывать никаких ограничений на грибников и ягодников, сообщает ТАСС.

По словам представителя министерства сельского хозяйства, речь идет не о тотальной слежке за сбором, а о налаживании и наращивании экспорта продукции.

Ведомство также приводит статистику, что из 8,5 млн тонн дикоросов в России только 6% используется. Стоит задача значительно увеличить это число, чтобы природные ресурсы работали на экономику.