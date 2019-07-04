Минсельхоз объяснил, как хочет регулировать сбор грибов и ягод
Ведомство собирается наделить себя правом контролировать сбор дикорастущих плодов
4 июля 2019, 16:37, Роман Кильмяшкин
В России планируют регулировать деятельность по сбору, переработке и продаже дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекарственных растений, а также березового сока.
Контролем займется Минсельхоз. В ведомстве подчеркнули, что не собираются накладывать никаких ограничений на грибников и ягодников, сообщает ТАСС.
По словам представителя министерства сельского хозяйства, речь идет не о тотальной слежке за сбором, а о налаживании и наращивании экспорта продукции.
Ведомство также приводит статистику, что из 8,5 млн тонн дикоросов в России только 6% используется. Стоит задача значительно увеличить это число, чтобы природные ресурсы работали на экономику.
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