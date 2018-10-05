Минстрой предлагает ужесточить требования для управляющих компаний
Предлагается внести в лицензионные требования изменения
Минстрой подготовил законопроект, которым предлагается ужесточить требования для получения компанией лицензии на управление многоквартирными домами, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс.
Как указывается в сводном отчете, предлагается внести в лицензионные требования изменения, согласно которым управляющая компания не должна быть связана с организациями, которые ранее были лишены лицензии по решению суда.
"Внесение указанных изменений позволит выявлять и пресекать связь управляющей компании с лицом, лишенным лицензии, в том числе опосредованную через одних и тех же фактических выгодоприобретателей", - говорится в отчете.
Кроме того, внесение указанных поправок даст возможность пресечь случаи злоупотребления своими правами управляющими компаниями, чья лицензия аннулирована или из управления которых исключен многоквартирный дом.