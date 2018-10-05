Минстрой предлагает ужесточить требования для управляющих компаний

Минстрой подготовил законопроект, которым предлагается ужесточить требования для получения компанией лицензии на управление многоквартирными домами, пишет "Парламентская газета".

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Общество Управляющие компании в России обяжут отчитываться перед жильцами

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс.

Как указывается в сводном отчете, предлагается внести в лицензионные требования изменения, согласно которым управляющая компания не должна быть связана с организациями, которые ранее были лишены лицензии по решению суда.

"Внесение указанных изменений позволит выявлять и пресекать связь управляющей компании с лицом, лишенным лицензии, в том числе опосредованную через одних и тех же фактических выгодоприобретателей", - говорится в отчете.

Кроме того, внесение указанных поправок даст возможность пресечь случаи злоупотребления своими правами управляющими компаниями, чья лицензия аннулирована или из управления которых исключен многоквартирный дом.