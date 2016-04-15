Минстрой предложил узаконить частные и религиозные кладбища

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Минстрой отправил на рассмотрение в правительство проект закона "О государственном регулировании похоронного дела в России". В проекте есть статья, в которой говорится о возможности создания частных и религиозных кладбищ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Также проект закона не исключает повторное использование земли для перезахоронения.

"Если правительство поддержит лицензирование, начнем подготовку правительственного постановления, в котором будут прописаны требования, соблюдение которых необходимо для получения лицензии",— отметил замминистра строительства Андрей Чибис.

Отметим, что над законопроектом Минстрой работал почти два года. Сейчас этот рынок регулирует федеральный закон "О погребении и похоронном деле", принятый в 1996 году.