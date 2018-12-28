Минтранс намерен поддержать ужесточение скоростного режима

Фото: banzay.pro

Минтранс России поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Евгения Дитриха.

"Сейчас мы пришли к тому, что такое решение [о снижении порога] возможно, и Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до плюс 10 км/ч к существующему ограничению скорости", — заявил Минтранс РФ. Ведомство напомнило, что в иных странах подобный порог, как правило, составляет 5-10 и даже 0 километров в час.

Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу до 1 марта следующего года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 километров в час.

При этом Дитрих отметил, что считает возможным повышение максимальной разрешенной скорости движения на загородных дорогах.

"Мы понимаем, что по всем участкам, по которым есть возможность, расчет, экспертное мнение по повышению скорости движения, возможность ее поднять существует", — заявил министр, добавив, что нужно очень внимательно и подробно исследовать данную ситуацию.

Дитрих подчеркнул, что "сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда на скоростных участках федеральных трасс, которые построены под высокие скорости движения, аварийность даже ниже, чем на тех, которые построены под стандартные 90 км/ч".

Глава Минтранса объяснил, что, в случае, если ширина полосы, радиусы, уклоны, средства обеспечения безопасности на дороге сделаны хорошо и правильно, то даже в случае возникновения аварийной ситуации вероятность происшествия минимальна, отметив, что у субъектов федерации есть право самостоятельно устанавливать увеличенную скорость движения по городским и внегородским магистралям.

"Нет препятствий к тому, чтобы ускоряться. Есть вопрос повышения дисциплины", — добавил Дитрих.