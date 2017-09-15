Минтранс предлагает в десять раз увеличить штрафы для авиадебоширов
Штрафы вырастут до 40-50 тысяч рублей
15 сентября 2017, 14:24
Фото: vse42.ru
Минтранс РФ подготовил законопроект, который ужесточает наказание для дебоширов на борту самолетов. Об этом в пятницу, 15 сентября, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в ведомстве.
Издание уточняет, что документ предполагает наложение штрафа в размере 20-40 тысяч рублей за невыполнение законных распоряжений командира лайнера. Сейчас штраф за дебош в самолете равен 2–5 тыс. рублей.
Кроме этого, нарушителям порядка может грозить административный арест на срок 5-15 суток. За мелкое хулиганство на воздушном судне им придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Альтернатива данному наказанию - административный арест на срок до 15 дней.
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