Минтранс предлагает в десять раз увеличить штрафы для авиадебоширов

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Минтранс РФ подготовил законопроект, который ужесточает наказание для дебоширов на борту самолетов. Об этом в пятницу, 15 сентября, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в ведомстве.

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Вопрос дня Спасу нет от хулиганов: почему ужесточат наказание за дебош в самолетах?

Издание уточняет, что документ предполагает наложение штрафа в размере 20-40 тысяч рублей за невыполнение законных распоряжений командира лайнера. Сейчас штраф за дебош в самолете равен 2–5 тыс. рублей.

Кроме этого, нарушителям порядка может грозить административный арест на срок 5-15 суток. За мелкое хулиганство на воздушном судне им придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Альтернатива данному наказанию - административный арест на срок до 15 дней.