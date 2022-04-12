Минтруд рассказал, как подзаработать сотрудникам организаций в простое

Сотрудники организаций, которые сейчас находятся в простое, смогут получить дополнительный доход с помощью временной работы. Об этом заявила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова в интервью журналистам газеты «Известия».

По её словам, организация в вынужденном простое может не отправлять сотрудников по домам, а занять во временной деятельности, пока не ведётся основная. В таком случае государство будет субсидировать выплаты в размере МРОТ со всеми страховыми отчислениями и с «северными» надбавками.

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На временных работах может быть задействовано около полумиллиона человек.

Похожая мера есть и для тех, кто встал на учёт в центр занятости, — общественные оплачиваемые работы: люди трудятся в ЖКХ, социальном обслуживании, на различных сезонных работах. В этом случае государство также компенсирует МРОТ работодателю.

Ранее сообщалось, что по состоянию на апрель 2022 года на учёте в Федеральной службе занятости состоит 663 тысячи человек. В вынужденном простое, по словам представителей ведомства, находится около 100 тысяч россиян.

После того как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, об уходе с российского рынка или приостановке своей бизнес-активности заявили ряд крупнейших международных компаний. Среди них McDonalds, IKEA, Intel, Acer и многие другие. Кроме того, в отношении России странами ЕС, США, Великобританией, Канадой и рядом других государств введено нескольких пакетов экономических санкций.