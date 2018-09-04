Минюст призвал ужесточить контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ

Министерство юстиции разработало законопроект о новой процедуре проведения представителями некоммерческих организаций (НКО) с иностранным участием профилактики распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в России, пишет РБК.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, общее число зарегистрированных россиян с ВИЧ в 2017 году достигло более 1,22 млн человек (живых и умерших). В конце прошлого года в стране проживало более 944 тыс. человек с ВИЧ.



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Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, контроль за иностранными программами борьбы с ВИЧ в стране должен быть ужесточен.

В частности, некоммерческие организации, которые получают деньги из иностранных источников либо же планируют проводить профилактику ВИЧ при их участии, ведомство хочет обязать согласовывать свои программы по борьбе с инфекцией с властями. Те, в свою очередь, в течение 30 дней со дня поступления заявки, как указывается в документе, будут рассматривать предложение НКО, а после - письменно заявлять о своем решении по этому поводу (выдавать согласие на проведение профилактики борьбы с ВИЧ либо "мотивированное решение о запрете" осуществления на территории России такой программы).

Если НКО в случае отказа продолжит свою деятельность, она, в соответствии с инициативой Минюста, может быть ликвидирована.

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Такие поправки министерство предложило внести в закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека". Реализация подобных мер, как указывается в проекте ведомства, "позволит повысить эффективность контроля за деятельностью в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации, осуществляемой за счет иностранного финансирования".



В качестве финансирования со стороны иностранных источников, как уточняется в документе, Минюст в данном случае признает получение НКО средств от иностранных государств, их государственных органов, международных ‎и иностранных организаций, иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Не относятся к этому списку открытые акционерные общества с государственным участием ‎и их дочерние общества.​