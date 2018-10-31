Минюст США обвинил ряд граждан КНР в промышленном шпионаже

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Минюст США предъявил обвинения в промышленном шпионаже нескольким сотрудникам китайских разведслужб, а также работающим на них лицам, занимающимся кибервзломами, в том числе американских авиастроительных компаний. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.

Агентство уточняет, что речь идет как минимум о Чжа Жон и Чай Мэн, которые осуществляли преступную деятельность от лица Министерства государственной безопасности провинции Цзянсу (подразделение Министерства госбезопасности КНР), и их сообщниках-хакерах — Чжан Чжан Гуэй, Лю Чуньлян, Чжуан Сяовэй и Ма Чжици. Их обвиняют в краже технологий для производства турбореактивных двухконтурных авиадвигателей, использующихся в пассажирских самолетах американского и европейского производства.

Отдельные обвинения в кибервзломах неназванной технологической компании со штаб-квартирой в Сан-Диего (штат Калифорния) предъявлены двум китайцам Чжан Чжан Гуэй и Ли Сяо.