Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
Перечень пополнили журналисты и общественные организации
17 декабря 2022, 06:33
Минюст дополнил реестр иноагентов еще пятью физическими лицами и тремя организациями. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, согласно базе ведомства, в реестр иноагентов включены журналистка Юлия Таратута, а также Иван Тютрин, Дмитрий Любимов, Дмитрий Давыдов, Наталья Грязневич.
Кроме того, список организаций-иноагентов пополнили: региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».
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