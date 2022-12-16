Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации

Минюст дополнил реестр иноагентов еще пятью физическими лицами и тремя организациями. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, согласно базе ведомства, в реестр иноагентов включены журналистка Юлия Таратута, а также Иван Тютрин, Дмитрий Любимов, Дмитрий Давыдов, Наталья Грязневич.

Кроме того, список организаций-иноагентов пополнили: региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».