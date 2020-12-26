Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет

Безопасность и эффективность отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" для пожилых людей подтвердили во время экспертизы, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Проведены клинические исследования применения вакцины "Спутник" у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность", – цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что главная задача в сфере здравоохранения на будущий год – победа на коронавирусом. Помимо этого, министр выделил необходимость совершенствования оказания медицинской помощи, а также повышения качества и внимания к пациенту.