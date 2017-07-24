Минздрав одобрил запрет на продажу алкоголя в мелкой таре в супермаркетах

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Министерство здравоохранения России поддержит инициативу о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассе супермаркетов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Дмитрия Костенникова.

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"Вы знаете, очень полезная мера", - сказал Костенников журналистам в понедельник, комментируя соответствующую инициативу.

Он добавил, что любые предложения, касающиеся регулирования продажи алкоголя, нужно оценивать с точки зрения того, "как они повлияют на доступность алкоголя для населения и, соответственно, его потребления".

Как ранее стало известно, организация "Коллективная защита" собирается направить в Минздрав инициативу о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых магазинов и розничных гипермаркетов. По мнению организации, зачастую в мелкой таре продается алкоголь сомнительного качества по очень низкой цене - так называемые "чекушки", "шкалики" и "мерзавчики".

Отметим, что с 1 июля в России перестали наливать пиво в тары, которые превышают объем 1,5 литра.