Минздрав рассказал об итогах проверки психбольницы в Бийске, где скрыли смерть пациента

В Минздраве Алтайского края сообщили, что сотрудники психиатрической больницы Бийска получили дисциплинарные взыскания после скандала со смертью пациента, передают «Вести Алтай».

О смерти мужчины рассказала его сестра. После этого в больнице начали проверку с привлечением ведущих специалистов. Они установили, что медпомощь пациенту оказывали в полном объёме.

«Случай смерти признан непредотвратимым ресурсами здравоохранения», — пришли к выводу специалисты.

При проверке выявили, что в больнице отсутствовали алгоритмы передачи сведений о смерти пациентов между дежурными, а заведующие отделениями, которые должны были контролировать этот процесс, не выполняли должностные инструкции.

В ведомстве указали, что сведения о смерти в полицию передали своевременно. Однако мужчину в итоге захоронили как безродного.

Как уточняют в телесюжете, родственникам умершего до сих пор официально не сообщили, чем и от чего лечили мужчину.