Минздрав разработает методичку по выявлению психических расстройств после коронавируса

Минздрав собирается разработать методичку для выявления психических расстройств у людей, которые перенесли коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

«Будет разработан проект памятки для граждан, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, о возможности негативного влияния данного заболевания на психику и признаках, свидетельствующих о возможном развитии психических расстройств и необходимости обращения за медицинской помощью к медицинскому психологу, психотерапевту», — сказано в сообщении.

Также пособие будет разработано для специалистов, которые смогут выявлять психические расстройства при проведении общей диспансеризации.

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