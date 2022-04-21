Минздрав разработает методичку по выявлению психических расстройств после коронавируса
Пока пациентов могут направлять к психиатру только после углубленного исследования, но это может измениться
Минздрав собирается разработать методичку для выявления психических расстройств у людей, которые перенесли коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.
«Будет разработан проект памятки для граждан, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, о возможности негативного влияния данного заболевания на психику и признаках, свидетельствующих о возможном развитии психических расстройств и необходимости обращения за медицинской помощью к медицинскому психологу, психотерапевту», — сказано в сообщении.
Также пособие будет разработано для специалистов, которые смогут выявлять психические расстройства при проведении общей диспансеризации.
Отмечается, что на данный момент попасть к психиатру пациент может только после прохождения углубленной диспансеризации, однако эта ситуация может измениться.
Ранее врач-психиатр предупредил о том, что у людей, которые переболели коронавирусом, может развиваться бессонница.