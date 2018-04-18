Мир Дикого Запада: продолжаем разыгрывать билеты на закрытый показ

Amic.ru продолжает розыгрыш билетов на закрытый показ одного из популярных телевизионных сериалов "Мир Дикого Запада", который пройдет в Барнауле в понедельник, 23 апреля, в 19-00 в кинотеатре "Киномир" в ТРЦ GALAXY - "Киномир-Галактика".

Победители вчерашнего розыгрыша уже определены и оповещены.

В материалах новостной ленты Amic.ru было зашифровано название третьей серии ленты - "Бродяга".

Сегодня мы зашифровываем новое знаковое слово из этого сериала. Ваша задача — найти новости, в которых есть выделенная красным цветом буква, и собрать из получившихся букв слово.

И да: сегодня мы немного усложняем задачу: кроме отгаданного слова надо указать и новости (или ссылки на них), где были спрятаны буквы.

Варианты присылайте на почту konkurs@amitel.ru с указанием номера телефона, по которому можно с вами связаться.

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел.

Как уже сообщало ИА "Амител", барнаульцам возможность в числе первых увидеть старт второго сезона на большом экране подарят телеком-оператор "Дом.ru" и онлайн-сервис Amediateka.

Для зрителей готовят развлекательную программу и креативную фотосессию. Состоится и розыгрыш подарков. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам, количество мест ограничено.

Справка: "Мир Дикого Запада" — один из флагманских проектов канала HBO, которому прочат статус новой "Игры престолов". Главные роли в сериале исполняют звезда "Настоящей крови" Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт из "Голодных игр", а также Эд Харрис и Тэнди Ньютон.

Кроме того, билеты на показ можно выиграть в онлайн-викторине, которая пройдет в группе "Дом.ru" в соцсети "ВКонтакте" или в дополнительных розыгрышах партнеров мероприятия: на радиостанции DFM Барнаул 102.4 FM.

Стать участником розыгрыша "Дом.ru" может любой пользователь, а подписчики сервиса Amediateka в сети оператора смогут получить специальные места. Итоги будут подводиться ежедневно до 20 апреля.