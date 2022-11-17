Мир науки глазами детей: АлтГПУ проводит творческий конкурс для школьников

АлтГПУ совместно с Министерством образования и науки Алтайского края проводит региональный конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей». К участию приглашают детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.

Цель конкурса — повысить интерес к научно-исследовательской деятельности и привить чувство гордости за достижения отечественной науки. Также он призван расширить кругозор обучающихся и развить цифровые компетенции.

Тематические направления конкурса:

— «Изучаем историю России»;

— «В единой семье народов живём»;

— «Изучаем свою малую родину»;

— «Изобретения учёных моего края»;

— «Профессии будущего»;

— «Наука в быту».

Заявки принимают до 21 ноября. Узнать подробнее и зарегистрироваться на конкурс можно на сайте.

ФГБОУ ВО «АлтГПУ»