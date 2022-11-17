Мир науки глазами детей: АлтГПУ проводит творческий конкурс для школьников
Заявки принимают до 21 ноября 2022 года
АлтГПУ совместно с Министерством образования и науки Алтайского края проводит региональный конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей». К участию приглашают детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Цель конкурса — повысить интерес к научно-исследовательской деятельности и привить чувство гордости за достижения отечественной науки. Также он призван расширить кругозор обучающихся и развить цифровые компетенции.
Тематические направления конкурса:
— «Изучаем историю России»;
— «В единой семье народов живём»;
— «Изучаем свою малую родину»;
— «Изобретения учёных моего края»;
— «Профессии будущего»;
— «Наука в быту».
Заявки принимают до 21 ноября. Узнать подробнее и зарегистрироваться на конкурс можно на сайте.
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»