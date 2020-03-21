Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Это необходимо сделать для смягчения последствий пандемии и снижения курса рубля

21 марта 2023, 01:01, ИА Амител

Фото: natpress.net

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов предложил провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат сотрудников учреждений и предприятий всех форм собственности для смягчения последствий пандемии коронавируса и падения курса рубля, сообщается на сайте партии.

Политик подчеркивает, что такие проблемы, как девальвация рубля и рост цен, нельзя решить полумерами. "Необходимы решительные шаги, которые скажутся на благосостоянии всего населения", – подчеркнул он.

По мнению Миронова, одним из таких шагов должна стать внеочередная индексация зарплат и пенсий работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. Так, политик отметил, что величину индексации и порядок ее проведения еще предстоит обсудить с Думой, Советом Федерации и правительством.

Миронов убежден, что внеочередная индексация должна пройти без привязки к ежегодной индексации зарплат работников бюджетной сферы и предусмотренному Трудовым кодексом повышению зарплат на величину инфляции.

Кроме того, лидер справороссов призывает поддержать бизнес за счет снижения норм начисления социальных и страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим сотрудникам. Как подсчитал политик, такие меры окажутся значительными, а критическую нагрузку на бюджет они не окажут.

"Бедность населения – позор России, ее самое уязвимое место. В борьбе с этой бедой мы не имеем права остановиться, тем более отступить", – подытожил Миронов.