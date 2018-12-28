Мишель и Барак Обама стали лидерами "рейтинга восхищения" в США

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Самое большое восхищение у американцев среди женщин вызывает экс-первая леди США Мишель Обама. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на итоги ежегодного исследования института изучения общественного мнения Gallup.

Подчеркивается, что Обаме впервые за 17 лет удалось обогнать в рейтинге бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая в течение нескольких лет подряд занимала первую строчку. По итогам текущего года Клинтон находится лишь на третьей строчке рейтинга. Ее также опередила известная американская актриса и телеведущая Опра Уинфри.

В топ-7 женщин, которыми граждане США восхищаются больше всего, также попали нынешняя первая леди США Мелания Трамп, британская королева Елизавета II, немецкий канцлер Ангела Меркель и судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, известная активной борьбой за права женщин.

Кроме этого, был составлен рейтинг мужчин, вызывающих наибольшее восхищение в США. Его возглавил экс-президент Барак Обама, находящийся на первой строчке 11-й год подряд.

За ним следуют действующий глава Белого дома Дональд Трамп, 43-й президент США Джордж Буш-младший и Папа Римский Франциск.

Опрос проводился среди американцев с 3 по 12 декабря. Респондентов просили назвать имя мужчины и женщины, проживающих в любой стране мира, которыми они восхищаются больше всего.