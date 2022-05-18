Мишустин анонсировал увеличение лимитов по льготной и семеной ипотекам

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение максимального размера кредита по льготной и семейной ипотеке. Согласно сайту правительства, лимит вырастет до 30 и 15 млн соответственно.

«Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке», — подчеркнул Мишустин.

Также премьер-министр отметил, что ранее по поручению президента РФ Владимира Путина правительство понижается до 9% ставку по льготной ипотеке.