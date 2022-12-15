Мишустин назначил Чиркова главой нового Фонда пенсионного и социального страхования

Премьер министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Чирков занимал должность временно исполняющего обязанности председателя правления Пенсионного фонда России. Он работал в структуре с 2001 года, пройдя путь от главного специалиста до руководителя.

В правительстве напомнили, что с 1 января 2023 года начнёт работу единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд), который будет образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

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Объединённая структура будет предоставлять все те услуги, которые предоставляют ПФР и ФСС. Переходный период по объединению структур может занять два года, но при этом все услуги будут оказывать в полной мере.