Мишустин объяснил, чем будет заниматься координационный совет, созданный по поручению Путина

Новая структура должна оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям

19 октября 2022, 22:13, Илья Звягинцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, чему будет заниматься возглавляемый им координационный совет, который создали по поручению Владимира Путина. Проект указа о создании органа передан президенту.

По словам Мишустина, основная задача координационного совета заключается в оперативном принятии мер для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям, включая подготовки техники для военных, предоставления транспорта и проведения строительных работ.

«Необходимо задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции. К этой работе нужно привлекать и бизнес», — заявил Мишустин.

Все заявления президента России во время совещания с Совбезом, на котором он объявил о создании координационого совета — в материале amic.ru.

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