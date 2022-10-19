Мишустин объяснил, чем будет заниматься координационный совет, созданный по поручению Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, чему будет заниматься возглавляемый им координационный совет, который создали по поручению Владимира Путина. Проект указа о создании органа передан президенту.

По словам Мишустина, основная задача координационного совета заключается в оперативном принятии мер для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям, включая подготовки техники для военных, предоставления транспорта и проведения строительных работ.

«Необходимо задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции. К этой работе нужно привлекать и бизнес», — заявил Мишустин.

Все заявления президента России во время совещания с Совбезом, на котором он объявил о создании координационого совета — в материале amic.ru.