Мишустин подписал постановление о снижении ставки льготной ипотеки до 9%

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписан постановление, согласно которому ставка по льготной ипотеке снижается до 9% годовых. Кроме этого, проведение самое программы продлевается до конца текущего года.

Как отметили на сайте кабмина, это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержит строительную отрасль. Получить ипотеку можно при покупке жилья в новостройках или строительства частного дома, а также приобретении участка для строительства дома.

Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, а в остальных регионах — 6 миллионов рублей. Также необходимо внести не менее 15% первоначального взноса.

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Недвижимость Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 9%

Напомним, что ранее этим с предложением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он объяснил необходимость снижения ставки понижение ключевой ставки ЦБ. Отметим, что за время исполнения его приказа Центробанк еще раз снизил ставку — с 17 до 14%.