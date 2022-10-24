Мишустин рассказал, как будет работать координационный совет

Глава Кабмина Михаил Мишустин рассказал о составе координационного совета и о том, кто будет в него входить. Пояснение он дал во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

В состав вошли вице-премьеры, руководители силовых ведомств и экономического блока правительства.

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны и ряд других вопросов, в том числе за вещевое имущество военнослужащих.

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы, а также обобщать информацию.

Также в совет войдут различные рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры. Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями и питанием военных.