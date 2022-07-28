Мишустин выделил более 1 млрд рублей на доплаты пенсионерам

Более 1 млн неработающих пенсионеров смогут получить доплаты. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на эти цели выделили более 10 млрд рублей.

Как сообщает РИА Новости, глава правительства на совещании отметил, что средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям тех жителей, доход которых ниже уровня прожиточного минимума.

Мишустин добавил, что с 1 июня по поручению главы государства прожиточный минимум увеличили на 10%, из-за чего на субъекты выросла финансовая нагрузка. Выделенные средства помогут компенсировать расходы и выплатить надбавки.