Мишустин выделил более 1 млрд рублей на доплаты пенсионерам
Деньги пойдут регионам, финансовая нагрузка на которые возросла после повышения прожиточного минимума
28 июля 2022, 18:14
Более 1 млн неработающих пенсионеров смогут получить доплаты. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на эти цели выделили более 10 млрд рублей.
Как сообщает РИА Новости, глава правительства на совещании отметил, что средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям тех жителей, доход которых ниже уровня прожиточного минимума.
Мишустин добавил, что с 1 июня по поручению главы государства прожиточный минимум увеличили на 10%, из-за чего на субъекты выросла финансовая нагрузка. Выделенные средства помогут компенсировать расходы и выплатить надбавки.
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