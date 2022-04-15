«Мисс мира»: какими были победительницы первых конкурсов красоты

Фото: top-antropos.com, kulturologia.ru

15 апреля 1951 года в Лондоне прошёл первый официальный конкурс красоты — «Мисс мира».

Примечательно, что придумал его обычный рекламный агент Эрик Морли, которого попросили организовать что-нибудь необычное для рекламы танцевального зала «Мекка» во время проведения Британского фестиваля. В 1953-м господин Морли стал директором компании «Мекка» и организатором ежегодного конкурса красоты.

Какими были первые победительницы, смотрите в нашей фотоленте.