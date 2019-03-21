"Мисс Москву 2018" лишили короны за бездействие

У "Мисс Москвы 2018" Алеси Семеренко отобрали корону, лишив ее титула впервые за всю историю конкурса, сообщает LifeShot.

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О причинах такого решения рассказала продюсер конкурса Светлана Яговицкая: "В "Инстаграме" она ведет активную светскую жизнь. Но мы ее не видели с 24 декабря ни разу. Она по договору должна присутствовать на всех мероприятиях, куда мы ее приглашаем, но человек вообще на связь не выходит".

"Смысл королевы, которую мы даже не можем нигде показывать?" – недоумевает Яговицкая.

"Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса "Мисс Москва", – говорится в Instagram конкурса.

Согласно правилам конкурса, титул и корона переходят к первой вице-мисс Ксении Паленовой.