«Миссис Барнаул 2022» стала журналистка

Конкурс состоялся 16 декабря

17 декабря 2022, 10:45, ИА Амител

Фото: Ольга Ведерникова / vk.com/id51053319

Корону «Миссис Барнаул 2022» получила журналистка Ольга Ведерникова. Об этом победительница сообщила во «ВКонтакте».

«Корона „Миссис Барнаул 2022“ моя!» — написала она.

Фото: Ольга Ведерникова / vk.com/id51053319

Финал конкурса, организованный модельным агентством Татьяны Жилиной, состоялся 16 декабря. Всего в нём участвовали шесть горожанок.

Ольге Ведерниковой 40 лет. Работает редактором в издании «КП-Барнаул». Замужем, двое детей (19 лет и 11 лет). Имеет образование сварщика, плиточника, вальщика леса и фитнес-тренера. Танцует бачату и ходит в тренажёрный зал.