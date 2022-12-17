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«Миссис Барнаул 2022» стала журналистка

Конкурс состоялся 16 декабря

17 декабря 2022, 10:45, ИА Амител

Фото: Ольга Ведерникова / vk.com/id51053319
Фото: Ольга Ведерникова / vk.com/id51053319

Корону «Миссис Барнаул 2022» получила журналистка Ольга Ведерникова. Об этом победительница сообщила во «ВКонтакте».

«Корона „Миссис Барнаул 2022“ моя!» — написала она.

Фото: Ольга Ведерникова / vk.com/id51053319

Финал конкурса, организованный модельным агентством Татьяны Жилиной, состоялся 16 декабря. Всего в нём участвовали шесть горожанок.

Ольге Ведерниковой 40 лет. Работает редактором в издании «КП-Барнаул». Замужем, двое детей (19 лет и 11 лет). Имеет образование сварщика, плиточника, вальщика леса и фитнес-тренера. Танцует бачату и ходит в тренажёрный зал.

«Друзья называют меня вечным двигателем и ходячим кипишем. Обожаю ввязываться во что-то новое и интересное», — рассказывала о себе журналистка.

Комментарии 15

  • Какой аул такая и миссис.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • à la guerre comme à la guerre
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Боже мой!!! Днище!!!!
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Кто ещё выходец из модельного агентства Жилиной?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • плитку на пол положить почем за квадрат?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Эх, ручки толстоваты... А так...
    17 декабря, Гость   Ответить
  • почем за квадрат?" Я больше к валке леса тягу имею...
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Телятина , не первой свежести
    17 декабря, Гость   Ответить
  • 40 лет? (рука-лицо) или 56? куда-куда она ходит? она там пол моет?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Ого, биография. Вальщик леса - из мест не столь отдалённых?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Боже мой!!! Днище!!!! __________________________ Так это же Жилкина организовывала, так что иного и не ожидалось. Очень хотелось бы, чтобы проведением такого конкурса занимались профессиональные модельные агенства.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Красивая.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Страшненькая
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Имеет образование сварщика, плиточника, вальщика леса и фитнес-тренера. Танцует бачату
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Кому и кобыла невеста
    17 декабря, Гость   Ответить
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