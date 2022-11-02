«Миссис Россия International 2022» из Барнаула вышла замуж благодаря конкурсу красоты

«Миссис Сибирь 2022» и «Миссис Россия International 2022», 38-летняя мать двоих детей из Барнаула Крестина Ещенко рассказала о том, как сложилась её жизнь после конкурса. Об этом сообщает «КП-Барнаул».

После тяжёлого развода она стала уделять всё время собственному бизнесу и детям, а в 2022 году её пригласили на конкурс.

Женщина рассказала, что никогда не занималась вокалом, но для подготовки к конкурсу решила прокачать этот навык.

Крестина Ещенко / Фото: Татьяна Жилина

«Записалась в школу, и на одном из отчётных концертов оказалась рядом со своей будущей половинкой — сидели вместе за одним столом. С того момента мы фактически не расстаёмся!» — рассказала Крестина.

Свадьбы ещё не было, но возлюбленные собираются её сыграть. Сейчас женщина активно готовится к тому, чтобы победить в конкурсе «Миссис Вселенная».