Таланты и модники. Как выбирали самых красивых мисс и мистера Барнаула

Модельное агентство Татьяны Жилиной провело финал конкурса красоты «Мистер Барнаул 2022» & «Мисс Барнаул 2022». Мероприятие прошло 22 апреля в банкет-холле «Времена года».

Самые красивые и талантливые парни и девушки боролись за почётный титул и корону. Все участники прошли профессиональную подготовку к конкурсу. Гостям также продемонстрировали модную одежду.

«Мисс Барнаул» стала Юлия Бугаёва, она же получила титул «Мисс Талант». Звания «Мистер Барнаул» был удостоен Данил Саид. Первой вице-мисс стала Ксения Мазитова, а первым вице-мистером — Артём Турзуков. Титулами «Вторая вице-мисс» и «Второй вице-мистер» были награждены Терещенко Ирина, получившая к тому же звание «Мисс Онлайн», и Александр Амельчак, который также является юным «Мистером Барнаул 2022». Все участники конкурса получили свои титулы и подарки.

Как прошло мероприятие — смотрите в нашем фотоотчёте.